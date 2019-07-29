Шумного фаната «Челси» вытолкнули из вагона метро на платформу
В Лондоне пассажиры поезда метро были недовольны одним из шумных фанатов «Челси», который на протяжении всей поездки выкрикивал: «Челси», «Челси» и призывал остальных к нему присоединиться.
В итоге на одной из остановок фанат близко подошёл к открытой двери, и в это время один из пассажиров подошёл к нему сзади и сильно толкнул в спину. В итоге болельщик синих оказался на платформе и за ним тут же закрылись двери.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пассажиры поезда по-разному отреагировали на этот поступок. Одна из женщин испугалась, не одобрив таких действий, и обратилась к пассажиру: «Что ты делаешь, идиот?»
В итоге фанат продолжил на платформе скандировать: «Челси» «Челси», что вызвало позитивную реакцию среди пассажиров поезда.
- 29 июля 2019
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