Шумного фаната «Челси» вытолкнули из вагона метро на платформу

В Лондоне пассажиры поезда метро были недовольны одним из шумных фанатов «Челси», который на протяжении всей поездки выкрикивал: «Челси», «Челси» и призывал остальных к нему присоединиться.

В итоге на одной из остановок фанат близко подошёл к открытой двери, и в это время один из пассажиров подошёл к нему сзади и сильно толкнул в спину. В итоге болельщик синих оказался на платформе и за ним тут же закрылись двери.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пассажиры поезда по-разному отреагировали на этот поступок. Одна из женщин испугалась, не одобрив таких действий, и обратилась к пассажиру: «Что ты делаешь, идиот?»

В итоге фанат продолжил на платформе скандировать: «Челси» «Челси», что вызвало позитивную реакцию среди пассажиров поезда.