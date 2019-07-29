Черышев поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился эмоциями от возвращения на поле после длительного отсутствия из-за травмы.



«Я очень счастлив. Я хотел сыграть, и мои партнёры вместе с тренерским штабом облегчили мне жизнь в эти дни тренировок. Моё восстановление прошло хорошо, и я хотел бы поблагодарить медицинский штаб, который провёл со мной все эти месяцы. Сейчас мне нужно больше играть. Моё возвращение получилось отличным. Важно, что мы выиграли.



Что касается моего перехода в «Валенсию», я очень хотел остаться здесь. Мои партнёры, клуб в целом и болельщики тоже показали своё желание, и сейчас я счастлив. Теперь нужно работать усерднее, чем когда-либо, чтобы сезон удался», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».

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