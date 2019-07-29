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Неймар не поможет «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции

Неймар не поможет «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает восстановление от травмы лодыжки, полученной в товарищеской игре в составе сборной Бразилии с Катаром в начале июня.

Как сообщает L’Equipe, 27-летний футболист не поможет команде вплоть до начала нового сезона чемпионата Франции, где парижанам 11 августа в 1-м туре предстоит сыграть с «Нимом».

Таким образом, форвард не сможет принять участие в матче за Суперкубок Франции с «Ренном», который должен состояться 3 августа.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

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