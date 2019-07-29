Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» не взял Лукаку на товарищеский матч в Норвегию

«Манчестер Юнайтед» не взял Лукаку на товарищеский матч в Норвегию
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» отправился в Осло, где завтра, 30 июля, проведёт товарищеский матч с «Кристиансунном». На предпоследний предсезонный матч в Норвегию главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшао взял 26 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что в составе делегации не оказалось нападающего Ромело Лукаку, который может перейти в «Интер». Ранее «красные дьяволы» отказались продавать 26-летнего бельгийца миланскому клубу за € 70 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Перейра, Ли Грант.

Защитники: Далот, Джонс, Линделёф, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Ван-Биссака, Янг.

Полузащитники: Фред, Гомес, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактомини, Перейра, Погба.

Нападающие: Чонг, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд.

«Интер» готовится сделать «МЮ» новое предложение о трансфере Лукаку
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент