«Манчестер Юнайтед» не взял Лукаку на товарищеский матч в Норвегию
«Манчестер Юнайтед» отправился в Осло, где завтра, 30 июля, проведёт товарищеский матч с «Кристиансунном». На предпоследний предсезонный матч в Норвегию главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшао взял 26 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что в составе делегации не оказалось нападающего Ромело Лукаку, который может перейти в «Интер». Ранее «красные дьяволы» отказались продавать 26-летнего бельгийца миланскому клубу за € 70 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.
Вратари: Де Хеа, Ромеро, Перейра, Ли Грант.
Защитники: Далот, Джонс, Линделёф, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Ван-Биссака, Янг.
Полузащитники: Фред, Гомес, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактомини, Перейра, Погба.
Нападающие: Чонг, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд.
«Интер» готовится сделать «МЮ» новое предложение о трансфере Лукаку
- 29 июля 2019
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