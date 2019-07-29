«Манчестер Юнайтед» не взял Лукаку на товарищеский матч в Норвегию

«Манчестер Юнайтед» отправился в Осло, где завтра, 30 июля, проведёт товарищеский матч с «Кристиансунном». На предпоследний предсезонный матч в Норвегию главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшао взял 26 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.



Отметим, что в составе делегации не оказалось нападающего Ромело Лукаку, который может перейти в «Интер». Ранее «красные дьяволы» отказались продавать 26-летнего бельгийца миланскому клубу за € 70 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.

Вратари: Де Хеа, Ромеро, Перейра, Ли Грант.



Защитники: Далот, Джонс, Линделёф, Рохо, Шоу, Смоллинг, Туанзебе, Ван-Биссака, Янг.



Полузащитники: Фред, Гомес, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактомини, Перейра, Погба.



Нападающие: Чонг, Гринвуд, Марсьяль, Рашфорд.