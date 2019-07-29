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Форвард «Севильи» Бен-Йеддер отклонил крупное предложение китайского клуба

Форвард «Севильи» Бен-Йеддер отклонил крупное предложение китайского клуба
Футбол / Испания 0

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер отказался о возможности присоединиться к китайскому клубу в «Бэйцзин Гоань» в летнее трансферное окно, сообщает L’Equipe.

По словам издания, азиатский клуб предложил 28-летнему футболисту контракт, по условиям которого он получал бы € 12 млн в год, что значительно превосходит его нынешний оклад. Однако выгодные финансовые условия не убедили Бен-Йеддера в целесообразности перехода. Форвард отказал «Бэйцзин Гоань», заявив руководству о желании продолжить выступление в Европе.

Решение Виссама связано с предстоящим чемпионатом Европы, который состоится следующим летом. Игрок хочет провести сезон наилучшим образом, чтобы отправиться на турнир со сборной Франции.

Ранее сообщалось, что к Бен-Йеддеру, стоимость которого оценивается в € 40 млн, проявляли интерес «Рома», «Милан», «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Бен-Йеддер может перейти в «Рому» из «Севильи»
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