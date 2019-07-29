Форвард «Севильи» Бен-Йеддер отклонил крупное предложение китайского клуба

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер отказался о возможности присоединиться к китайскому клубу в «Бэйцзин Гоань» в летнее трансферное окно, сообщает L’Equipe.
По словам издания, азиатский клуб предложил 28-летнему футболисту контракт, по условиям которого он получал бы € 12 млн в год, что значительно превосходит его нынешний оклад. Однако выгодные финансовые условия не убедили Бен-Йеддера в целесообразности перехода. Форвард отказал «Бэйцзин Гоань», заявив руководству о желании продолжить выступление в Европе.
Решение Виссама связано с предстоящим чемпионатом Европы, который состоится следующим летом. Игрок хочет провести сезон наилучшим образом, чтобы отправиться на турнир со сборной Франции.
Ранее сообщалось, что к Бен-Йеддеру, стоимость которого оценивается в € 40 млн, проявляли интерес «Рома», «Милан», «Наполи», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
- 29 июля 2019
-
15:31
-
15:12
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:40
-
14:31
-
14:29
-
14:13
-
13:44
-
13:44
-
13:25
-
13:05
-
13:01
-
12:44
-
12:27
-
12:17
-
12:17
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:26
-
11:11
-
11:07
-
10:50
-
10:49
-
10:27
-
10:14
-
10:11
-
10:04
-
09:44
-
09:32
-
09:26
-
09:10
-
09:00