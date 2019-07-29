Клуб Пике переведён в Сегунду

Клуб «Андорра», владельцем которого является защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, переведён в Сегунду. Как сообщает Mundo Deportivo, клуб в следующем сезоне займёт место команды «Реус Депортиу», которая была исключена из второй испанской лиги из-за финансовых проблем. Отмечается, что «Андорра» уже оплатила пошлину в размере € 452 тыс. на счёт Федерации футбола Испании.

Напомним, что Пике стал владельцем «Андорры» в конце 2018 года. Вместе с правами на клуб к нему перешли € 200 тыс. долгов, которые он обязался погасить. В прошлом сезоне клуб выступал в четвёртом по силе испанском дивизионе.

Ранее сам Пике заявлял, что хочется вывести свою команду на профессиональный уровень.