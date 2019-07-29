Медведев: переговоры с «Барселоной» по Малкому находятся в самой активной стадии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил информацию о переговорах с «Барселоной» по полузащитнику Малкому, а также поделился подробностями потенциальной сделки.



«Мы действительно контактируем с «Барселоной» по поводу трансфера Малкома. Переговоры находятся в самой активной стадии. Что касается суммы в € 40 млн, она далека от реальности», — приводит слова Медведева «Фонтанка».



Ранее сообщалось, что в услугах Малкома также заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» и дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.



22-летний Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перебрался в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Зенит» близок к приобретению Малкома у «Барселоны»