«Ювентус» вступил в борьбу за Лукаку и достиг с игроком договорённости
«Ювентус» вступил в борьбу за нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Ранее фаворитом в борьбе за бельгийского футболиста являлся «Интер», однако La Gazzetta Dello Sport сообщает, что туринский клуб уже достиг с игроком договорённости о переходе в их клуб.
Кроме того «Ювентус» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» возможность обмена бельгийца на 25-летнего нападающего Пауло Дибалу.
Ранее в СМИ сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за игрока национальной команды Бельгии £ 75 млн (€ 83,6 млн). В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.
«Манчестер Юнайтед» поставил «Интеру» ультиматум по Лукаку
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