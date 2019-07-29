«Ювентус» вступил в борьбу за Лукаку и достиг с игроком договорённости

«Ювентус» вступил в борьбу за нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Ранее фаворитом в борьбе за бельгийского футболиста являлся «Интер», однако La Gazzetta Dello Sport сообщает, что туринский клуб уже достиг с игроком договорённости о переходе в их клуб.

Кроме того «Ювентус» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» возможность обмена бельгийца на 25-летнего нападающего Пауло Дибалу.

Ранее в СМИ сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за игрока национальной команды Бельгии £ 75 млн (€ 83,6 млн). В сезоне-2018/19 Ромелу забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.