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Гармаш, забив гол «Шахтёру», продемонстрировал жест фанатам донецкого клуба

Гармаш, забив гол «Шахтёру», продемонстрировал жест фанатам донецкого клуба
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, забивший победный гол в матче за Суперкубок Украины, после гола показал жест в адрес болельщиков «Шахтёра». Полузащитник скрестил руки над головой, что обычно символизирует два молотка, которые изображены на клубном логотипе донецкого клуба.

Гармаш, забив гол «Шахтёру», продемонстрировал жест фанатам донецкого клуба
Гармаш, забив гол «Шахтёру», продемонстрировал жест фанатам донецкого клуба
Фото: Телеграм-канал «Динамовские будни»

Отметим, что в 2012 году Гармаш уже показывал жест трибунам болельщиков горняков, но тогда жест был признан неприличным, и хавбек получил трехматчевую дисквалификацию.

Волевую победу в Одессе одержали киевляне со счетом 2:1, забив два гола в конце встречи. «Динамо» выиграло Суперкубок Украины в восьмой раз в своей истории, догнав по этому показателю «Шахтёр». Киевский и донецкий клубы являются единственными обладателями трофея.

Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и стало обладателем Суперкубка Украины
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