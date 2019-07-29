Гармаш, забив гол «Шахтёру», продемонстрировал жест фанатам донецкого клуба
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш, забивший победный гол в матче за Суперкубок Украины, после гола показал жест в адрес болельщиков «Шахтёра». Полузащитник скрестил руки над головой, что обычно символизирует два молотка, которые изображены на клубном логотипе донецкого клуба.
Гармаш, забив гол «Шахтёру», продемонстрировал жест фанатам донецкого клуба
Фото: Телеграм-канал «Динамовские будни»
Отметим, что в 2012 году Гармаш уже показывал жест трибунам болельщиков горняков, но тогда жест был признан неприличным, и хавбек получил трехматчевую дисквалификацию.
Волевую победу в Одессе одержали киевляне со счетом 2:1, забив два гола в конце встречи. «Динамо» выиграло Суперкубок Украины в восьмой раз в своей истории, догнав по этому показателю «Шахтёр». Киевский и донецкий клубы являются единственными обладателями трофея.
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтёр» и стало обладателем Суперкубка Украины
- 29 июля 2019
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