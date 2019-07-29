В Мексике футболистка забила невероятный гол ударом через себя после паса пяткой

В матче 3-го тура чемпионата Мексики среди женских команд «Пумас» — «Керетаро» (1:2) был забит красивый гол.



По истечении 74 минут гости вели со счётом 2:0. Сократить разрыв в счёте удалось нападающей Жаклин Гарсии. После подачи с углового гости попытались вынести мяч из своей штрафной площади, однако вместо этого угодили мячом в соперницу, которая пяткой отбросила его Гарсии. Жаклин подработала футбольный снаряд коленом, после чего в красивом прыжке ударом через себя отправила его в угол ворот. Гол Гарсии в итоге не помог «Пумас» уйти от поражения.



После трёх туров «Пумас» занимает девятое место в турнирной таблице мексиканской лиги, набрав 3 очка. «Керетаро» (7) располагается на второй строчке.

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