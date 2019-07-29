Эмери: Озил и Колашинац пока не готовы ментально на сто процентов
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал, почему защитник Зеад Колашинац и полузащитник Месут Озил пропустили матч Emirates Cup с «Лионом» (1:2). Несколько дней назад оба футболиста подверглись нападению вооруженных грабителей.
«Каждый игрок очень важен для команды, но мы принимаем решения, исходя из конкретной ситуации. Сейчас Озил и Колашинац не готовы ментально на сто процентов. Самое важное, что они чувствуют себя в безопасности и могут спокойно отдохнуть со своей семьёй. Они прибыли в расположение команды перед матчем с „Лионом“, но я решил, что им нужно дать отдых на несколько дней. Вскоре мы проверим их состояние», — приводит слова Эмери официальный сайт английского клуба.
Чемпион мира по боксу оценил навыки Колашинаца в драке с грабителями
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