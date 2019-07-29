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«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку

«Вест Хэм» продлил контракт с Масуаку
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с французским защитником Артуром Масуаку. Новое соглашение английского клуба с 25-летним футболистом рассчитано на пять лет, до 30 июня 2024 года.

Напомним, Масуаку перешёл в «Вест Хэм» из «Олимпиакоса» летом 2016 года. Сумма трансфера защитника составила € 7,1 млн. В минувшем сезоне Масуаку принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги и отдал результативную передачу. Также Масуаку выступал за молодёжные команды клубов «Лилль», «Ланс» и «Валансьен». В последнем сезоне французский футболист играл и на взрослом уровне.

«Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

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