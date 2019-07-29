Мамаев: в колонию везли в столыпинском вагоне, на деревянной лавке баз матрасов

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, как его, а также экс-форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, везли в колонию.
«Везли нас в столыпинском вагоне, так же, как и всех. Ехали ровно сутки с остановками в Туле, Курске и Орле. Не было матрасов, так что спали просто на деревянной лавке. Неудобно, если честно.
Каждый из нас ехал в отдельном «купе», без сокамерников. Вместе мы в первый раз оказались только в СИЗО Белгорода, где пробыли три дня. Все эти дни говорили — наговориться не могли, соскучились по общению друг с другом, так что время пролетело незаметно. Вообще легче все испытания переносятся, когда ты с друзьями. А мы ведь знаем друг друга 11 лет, доверяем, породнились. Саша — крестный моей дочери. Спасибо замдиректора ФСИН Валерию Максименко за то, что нас отправили в одну колонию, и вообще за поддержку», — приводит слова Мамаева «Московский комсомолец».
- 29 июля 2019
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