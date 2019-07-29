Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кокорин: в колонии работаем упаковщиками, вакансии тренеров тут нет

Кокорин: в колонии работаем упаковщиками, вакансии тренеров тут нет
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали, что в колонии они работают упаковщиками комбинезонов.

Кокорин: «Я устал от того, что много всего — и план надо выполнить на работе, и успеть потренироваться. И пока ведь всё тут новое, непривычное, нужно время, чтобы втянуться.

На самом деле нам сразу сказали, что все осуждённые должны работать и дали именно эту работу — упаковщиками. Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться. В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это. Так что работа упаковщиками оказалась единственно подходящей".

Мамаев: «Выглядит всё так. Тебе приносят комбинезоны (их называют «касперами»), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет. Набираешь 50 таких пакетов со сложенными «касперами» и укладываешь их в большой мешок. Завязываешь и отдаёшь. Не трудно. Смена с 8:00 до 18:00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться».

Мамаев: в колонию везли в столыпинском вагоне, на деревянной лавке баз матрасов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент