Кокорин: в колонии работаем упаковщиками, вакансии тренеров тут нет

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказали, что в колонии они работают упаковщиками комбинезонов.
Кокорин: «Я устал от того, что много всего — и план надо выполнить на работе, и успеть потренироваться. И пока ведь всё тут новое, непривычное, нужно время, чтобы втянуться.
На самом деле нам сразу сказали, что все осуждённые должны работать и дали именно эту работу — упаковщиками. Альтернативы не было. Думаю, вакансии тренеров тут просто нет. Мы просто после работы помогаем ребятам тренироваться. В плане пошива нужно пройти обучение, а у нас времени нет на это. Так что работа упаковщиками оказалась единственно подходящей".
Мамаев: «Выглядит всё так. Тебе приносят комбинезоны (их называют «касперами»), которые сшили ребята в швейном цеху. Каждый нужно правильно сложить, засунуть в пакет. Набираешь 50 таких пакетов со сложенными «касперами» и укладываешь их в большой мешок. Завязываешь и отдаёшь. Не трудно. Смена с 8:00 до 18:00, но ты можешь выполнить норму быстрее и освободиться».
- 29 июля 2019
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