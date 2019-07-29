Кокорин: в колонии с первого дня позволяют заниматься травмированной ногой

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что в колонии ему удаётся заниматься лечением травмированной ноги.
«Тут всё по-другому. В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день.
Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой. В медчасти колонии есть аппараты, и я могу делать процедуры (ультрафарез), которые мне назначил врач для восстановления. В СИЗО, чтобы меня привели на первую процедуру, потребовалось 8 месяцев. Там без разрешения следователя ничего нельзя», — приводит слова Кокорина «Московский комсомолец».
Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
- 29 июля 2019
-
20:08
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:31
-
19:13
-
19:07
-
18:55
-
18:54
-
18:46
-
18:43
-
18:37
-
18:34
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:44
-
17:34
-
17:29
-
17:24
-
17:09
-
17:00
-
16:57
-
16:32
-
16:27
-
16:19
-
16:14
-
16:09
-
15:49
-
15:40
-
15:31