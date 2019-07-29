Кокорин: в колонии с первого дня позволяют заниматься травмированной ногой

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что в колонии ему удаётся заниматься лечением травмированной ноги.

«Тут всё по-другому. В СИЗО на помывку выводят раз в неделю, здесь можно каждый день.



Мне с первого дня тут позволяют заниматься травмированной ногой. В медчасти колонии есть аппараты, и я могу делать процедуры (ультрафарез), которые мне назначил врач для восстановления. В СИЗО, чтобы меня привели на первую процедуру, потребовалось 8 месяцев. Там без разрешения следователя ничего нельзя», — приводит слова Кокорина «Московский комсомолец».

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.