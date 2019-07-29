Мамаев: руководство колонии не разрешило назвать команду «Зона 31»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали, что они хотят провести футбольный матч в колонии.
Мамаев: «Готовим футбольный матч. Вот думаем, как назвать команду. Хотели «Зона 31», но руководство не одобрило. Может, «Золотой лев»? Это один из символов Белгородской области, он есть на её гербе. Белгородцы в Полтавской битве, по свидетельствам летописцев, дрались как львы, вот потому и этот символ появился».
Кокорин: «И матч проведём, и ещё несколько мероприятий спортивных. Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут. Но всё меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся».
Мамаев: «У меня ещё контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь».
- 29 июля 2019
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