Мамаев: руководство колонии не разрешило назвать команду «Зона 31»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказали, что они хотят провести футбольный матч в колонии.

Мамаев: «Готовим футбольный матч. Вот думаем, как назвать команду. Хотели «Зона 31», но руководство не одобрило. Может, «Золотой лев»? Это один из символов Белгородской области, он есть на её гербе. Белгородцы в Полтавской битве, по свидетельствам летописцев, дрались как львы, вот потому и этот символ появился».

Кокорин: «И матч проведём, и ещё несколько мероприятий спортивных. Хотелось бы вернуться в футбол. Пока говорят, что возьмут. Но всё меняется, многое будет зависеть от того, когда мы освободимся».



Мамаев: «У меня ещё контракт действует. Так что надеюсь продолжить дело, которым занимался всю свою жизнь».