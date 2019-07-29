Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона Примеры
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
В результате медицинского обследования у бельгийского футболиста было обнаружено растяжение связок 2-й степени на левой лодыжке. О сроках восстановления Куртуа пока не сообщается. Ожидается, что бельгийский голкипер может пропустить старт сезона испанской Примеры. Напомним, в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2019/20 мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой». Игра состоится 17 августа на стадионе «Балаидос» в испанском городе Виго.
Куртуа перешёл в «Реал» прошлым летом из «Челси». Сумма трансфера составила € 35 млн. Контракт бельгийца с «Королевским клубом» действителен до лета 2024 года.
Куртуа: думаю, теперь ясно, кто является «первым» номером в «Реале»
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