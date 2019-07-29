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«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss

«Рубин» представил состав на матч с «Ахматом» в стиле группы Kiss
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» на странице в «Твиттере» представил стартовый состав на матч с грозненским «Ахматом» в стиле американской рок-группы Kiss.

Игроки казанского клуба были изображены с характерным макияжем участников культового коллектива. Ранее тренер «Рубина» Роман Шаронов произнёс речь в раздевалке после победы в гостевом матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги над «Динамо» (1:0), в которой отметил, что эта игра для него была круче, чем концерт группы Metallica.

Фото: Страница «Рубина» в «Твиттере»

Напомним, с 36-й минуты «Динамо» играло в большинстве. За два предупреждения с поля был удалён полузащитник казанского клуба Евгений Башкиров. Однако столичная команда так и не смогла распечатать ворота соперника. Более того, на 90+3-й минуте форвард «Рубина» Бека Микелтадзе забил гол и принёс победу своей команде.

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