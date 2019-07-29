Быстров готов стать наставником «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров оценил работу главного тренера московского клуба Олега Кононова, а также выразил готовность самому возглавить команду.
«Спартак» пока плывёт. Сложности испытывает главный тренер, все камни летят в его сторону, он уязвим. Видно, что всё идёт не по тому плану, что он хотел. В «Спартаке» сложно работать, Кононов пока не справляется с давлением. Кто мог бы сменить? Аленичев, Шалимов тоже готов. Хотел бы я работать наставником «Спартака»? Конечно, готов», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Спартак», набрав четыре очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 4-м туре спартаковцы на своём поле сыграют с «Динамо». Матч состоится 3 августа.
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