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Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»

Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football.

По информации источника, 53-летний специалист вежливо отклонил предложение петербургского клуба. При этом не сообщается, когда именно поступило предложение от пятикратного чемпиона России. По всей видимости, «Зенит» предложил Блану должность по окончании минувшего сезона в Российской Премьер-Лиге.

Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул «ПСЖ». Французский специалист работал в «Бордо», а также тренировал сборную Франции.

Напомним, петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19 под руководством нынешнего главного тренера клуба Сергея Семака.

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