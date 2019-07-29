Источник: Блан отказался возглавить «Зенит»
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football.
По информации источника, 53-летний специалист вежливо отклонил предложение петербургского клуба. При этом не сообщается, когда именно поступило предложение от пятикратного чемпиона России. По всей видимости, «Зенит» предложил Блану должность по окончании минувшего сезона в Российской Премьер-Лиге.
Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул «ПСЖ». Французский специалист работал в «Бордо», а также тренировал сборную Франции.
Напомним, петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19 под руководством нынешнего главного тренера клуба Сергея Семака.
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