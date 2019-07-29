Роналду — в разговоре с ребёнком: мне тоже жаль, что я покинул «Реал»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил приз «Легенда» от издания Marca и ответил на вопросы пятерых детей, которые были одеты в футболки всех команд, за которые он выступал в течение карьеры.
Первой вопрос задала Клаудиа, одетая в форму сборной Португалии: «Когда ты был ребёнком, то знал, что станешь лучшим в истории и выиграешь столько трофеев?»
Роналду: «Нет, никогда не думал об этом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом».
Далее к форварду обратился Гонсало, одетый в футболку «Манчестер Юнайтед»: «Ты больше скучаешь по Манчестеру или по Мадриду?»
Роналду: «Я скучаю по ним обоим, но из-за жизненных обстоятельств дольше прожил в Мадриде. Там родились мои дети и моя девушка, поэтому я больше скучаю по Мадриду».
Затем вопрос задала Исиара, которая «представляла» лиссабонский «Спортинг»: «Является ли победа на Евро-2016 главным достижением в твоей карьере?»
Роналду: «Все трофеи важны, но этот, возможно, самый особенный. Ты понимаешь, что его завоевать сложнее. Может быть, это главная победа в моей карьере».
Хорхе в форме «Реала» сказал Роналду: «Мне жаль, что ты ушёл из „Реала“.
Роналду засмеялся и ответил: «Да, мне тоже».
Последним к футболисту обратился Марко в футболке «Ювентуса»: «Выиграет ли „Ювентус“ Лигу чемпионов в этом сезоне?
Роналду: «Не знаю. Мы будем стараться, как и всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит».
- 29 июля 2019
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