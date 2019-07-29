«Оренбург» намерен подать жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев сообщил, что клуб собирается подать жалобу на судейство Сергея Карасёва в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасёва. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к „Оренбургу“, вчера это было очевидно.



»Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи Премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе", — приводит слова Кияева ТАСС.