Двоюродный брат погибшего Рейеса выписан из больницы после аварии

Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат бывшего нападающего «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автомобильной катастрофе, выписан из больницы, сообщает EFE.



По информации источника, Кальдерон провёл в палате интенсивной терапии около 2 месяцев и только сегодня вернулся домой. Кузену погибшего футболиста предстоит длительная реабилитация.



Напомним, Хосе Антонио Рейес попал в автомобильную аварию 1 июня. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии могла стать лопнувшая шина на скорости 237 км/ч. Рейес является воспитанником «Севильи». За родной клуб он выступал в периоды с 2000 по 2004 год и с 2012 по 2016 год.

Себальос: всегда следил за «Арсеналом» из-за Рейеса