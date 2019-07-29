Двоюродный брат погибшего Рейеса выписан из больницы после аварии

Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат бывшего нападающего «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автомобильной катастрофе, выписан из больницы, сообщает EFE.
По информации источника, Кальдерон провёл в палате интенсивной терапии около 2 месяцев и только сегодня вернулся домой. Кузену погибшего футболиста предстоит длительная реабилитация.
Напомним, Хосе Антонио Рейес попал в автомобильную аварию 1 июня. Автомобиль футболиста Mercedes Brabus S550 вылетел с трассы и загорелся. Столкновения с другим транспортным средством не было. Вероятной причиной трагедии могла стать лопнувшая шина на скорости 237 км/ч. Рейес является воспитанником «Севильи». За родной клуб он выступал в периоды с 2000 по 2004 год и с 2012 по 2016 год.
- 29 июля 2019
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