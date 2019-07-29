«Реал» объявил о переходе Борхи Майораля в «Леванте» на правах аренды
«Реал» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Борхи Майораля в «Леванте» на правах аренды. Арендное соглашение 22-летнего испанского футболиста рассчитано до 30 июня 2020 года.
На старте прошлого сезона Майораль мог стать первым запасным форвардом мадридцев, но «Реал» перед закрытием трансферного окна приобрёл у «Лиона» нападающего Мариано Диаса. В результате испанцу пришлось искать варианты для получения игровой практики. Тогда «Реал» тренировал Хулен Лопетеги, который изначально рассчитывал на него и даже дал сыграть 18 минут в матче за Суперкубок Европы с «Атлетико».
Сезон-2018/19 Примеры Майораль также провёл в аренде в «Леванте», забил всего 3 мяча, в том числе в Кубке «Барселоне».
«Реал» рассматривает вариант с подписанием ещё одного игрока в атаку и хавбека
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