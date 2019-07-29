Дюпин: «Рубин» практически ничего не давал создавать «Ахмату»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).



«Хороший матч, содержательный. Наша команда играла высоко, практически ничего не давала «Ахмату» создавать, за исключением пары моментов. Хорошо контролировали мяч, старались играть вперёд, я доволен нашей игрой.



Стадион уютный. А насчёт погоды — хорошая футбольная погода. Когда находишься в напряжении весь матч, в такую погоду комфортнее играть, чем в жару», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.



Казанский «Рубин» набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский «Ахмат» (3) — на 14-м месте. Лидером турнира на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 9 очков в 3 матчах.

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