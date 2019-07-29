Корнеев: Малкома предлагали «Спартаку»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев сообщил, что несколько лет назад бразильский нападающий «Барселоны» Малком мог перейти в московский «Спартак».

«Возможно, Малком в принципе поспешил с переходом в «Барселону». Но бывают такие предложения, от которых отказаться очень сложно. Тем более когда тебя зовёт такой клуб. При этом помню, что несколько лет назад Малкома из «Коринтианса» можно было купить за пять миллионов.



Российские клубы могли? Да. Его предлагали «Спартаку», – приводит слова Корнеева «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что 22-летний Малком близок к переходу в «Зенит». «Барселона» оценивает форварда в € 40 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.