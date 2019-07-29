Докампо: «Рубин» владел преимуществом, забил логичный гол и довёл матч до победы

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

«Первая игра дома. Мы делали то, что должны были делать на поле. Знали, что они будут играть в более оборонительный футбол. Начали хорошо, потом после своих ошибок допустили два-три момента у своих ворот. Затем, думаю, преимущество было у нас, забили логичный гол и довели до победы.

Почему не получается забить больше одного мяча? Соперники тоже играют, мы играли с хорошими командами. Конечно, мы хотим забивать больше одного мяча. Ещё нужно работать над этим компонентом.

Хорошо, что те, кто выходит со скамейки, усиливают игру. Я из тех, кто думает, что самая важная часть команды, это те, кто выходит не с первых минут, потому что они должны быть психологически сильными, чтобы усилить игру. Это у нас получается", — передаёт слова Докампо корреспондент «Чемпионата» Денис Давыдов.