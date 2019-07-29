«Зенит» предложил Малкому контракт с зарплатой € 6,5 млн за сезон

«Зенит» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома, сообщает Goal.com.



По информации источника, петербургский клуб предлагает 22-летнему футболисту контракт, согласно которому его зарплата в «Зените» составит около € 6,5 млн. На данный момент Малком получает в «Барселоне» примерно € 4 млн за сезон.



Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересован ряд европейских клубов, среди которых лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», а также дортмундская «Боруссия». За своего игрока «Барселона» хочет выручить не менее € 40 млн.



Малком является воспитанником «Коринтианса», цвета которого защищал с 2013 по 2015 год, после чего перешёл в «Бордо». Прошлым летом хавбек был близок к переходу в «Рому», однако «Барселоне» удалось перехватить его. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

«Зенит» близок к приобретению Малкома у «Барселоны»