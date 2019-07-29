Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина» после победы над «Ахматом»

«Рубин» на своей странице в «Твиттере» опубликовал речь тренера команды Романа Шаронова в раздевалке после победы в домашнем матче 3-го тура Российской премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).
«Вперёд! Мы это сделали, гол забили — это шаги не назад, а вперёд. За две игры вы собрали практически полный стадион! Это надо сохранить. И та мотивация, которая у вас сейчас есть, — это ваша мотивация, вас не надо сейчас заставлять. Это круто, спасибо!» — сказал Шаронов.
Напомним, автором единственного гола встречи стал нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон, который отправил мяч в ворота «Ахмата» с подачи полузащитника Павла Могилевеца на 73-й минуте. Рубин» набрал 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский «Ахмат» (3) — на 14-м месте.
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