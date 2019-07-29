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Хавбек «Краснодара-2» оскорбил игрока «Енисея» по национальному признаку

Хавбек «Краснодара-2» оскорбил игрока «Енисея» по национальному признаку
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников был удалён в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (1:0) за оскорбление защитника красноярцев Шамиля Гасанова по национальному признаку, утверждает «Матч ТВ».

По данным источника, в концовке встречи Черников обозвал оппонента «чуркой». Высказывания краснодарца едва не привели к конфликту по окончании матча, но выяснения отношений удалось избежать.

Главный арбитр матча Игорь Низовцев отразил данный инцидент в послематчевом протоколе, пояснив удаление Черникова следующим образом: «Оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры».

В ближайшее время поступок 19-летнего Черникова будет рассмотрен на заседании КДК РФС. Футболисту грозит дисквалификация сроком на пять матчей. Руководство «Краснодара» также недовольно поведением игрока и собирается применить к нему санкции.

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