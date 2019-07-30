«Зенит» предложил за Малкома € 35 млн плюс € 5 млн в виде бонусов

Петербургский «Зенит» продолжает переговоры по трансферу бразильского полузащитника «Барселоны» Малкома и предложил за него € 35 млн, утверждает Sport.es.

По данным источника, ещё € 5 млн российский клуб предлагает в виде бонусов. При этом «Барселона» оценивает бразильца € 40 млн плюс € 5 в виде бонусов. Сам игрок готов перейти в «Зенит», так как клуб сделал ему выгодное предложение в финансовом плане, которое составляет € 6,5 млн за сезон.

22-летний Малком является воспитанником «Коринтианса». Футболист перешёл в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.