Недвед: «Ювентус» получил несколько предложений по трансферу Дибалы

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед отметил, что в клуб поступило несколько предложений по трансферу нападающего Пауло Дибалы.



«У нас есть несколько предложения по Дибале, есть интерес, но мы ждём конкретных действий, чтобы потом спокойно принять решение», — приводит слова Недведа Football Italia.



Пауло выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2015 года. Ранее аргентинский нападающий защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Дибала хочет остаться в туринском клубе.

Дибала хочет остаться в «Ювентусе»