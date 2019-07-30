Недвед: «Ювентус» получил несколько предложений по трансферу Дибалы
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед отметил, что в клуб поступило несколько предложений по трансферу нападающего Пауло Дибалы.
«У нас есть несколько предложения по Дибале, есть интерес, но мы ждём конкретных действий, чтобы потом спокойно принять решение», — приводит слова Недведа Football Italia.
Пауло выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2015 года. Ранее аргентинский нападающий защищал цвета «Палермо» и аргентинского клуба «Институто». В минувшем сезоне Дибала провёл 42 матча за туринцев во всех турнирах. В активе игрока 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт Пауло с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что Дибала хочет остаться в туринском клубе.
Дибала хочет остаться в «Ювентусе»
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