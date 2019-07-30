Широков: «Тамбов» мог забить «Спартаку» три-четыре гола. Вообще праздник бы был!

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак» (2:0).
«Честно говоря, я не вижу, чего хочет Кононов. Весной ещё что-то фрагментами проглядывалось, а в первых трёх турах вообще не понимаю, во что он играет. Насколько действенной была бы смена тренера? Один раз уже так стали чемпионами. На фарт можно попробовать.
У „Спартака“ в матче с „Тамбовом“ было три штанги и перекладина? Единственный значимый момент со штангами — это удар Джикии со штрафного. Остальное — сверху мяч упал и внешние стороны штанг. „Тамбов“ тоже может сослаться на невезение, они три в одного выходят — не забивают. Могут сказать: мы могли три-четыре забить. Сейчас бы вообще праздник был какой!», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер».
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