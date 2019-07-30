Габулов: на месте руководства «Спартака» я бы дал время Кононову

Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов поделился мнением о ситуации с московским «Спартаком», который не слишком удачно стартовал в чемпионате России.

«Буквально сегодня думал, как я бы поступил в той ситуации, в которой сейчас оказалось руководство „Спартака“ в ситуации с Кононовым и так далее. Я бы выдержал максимальное спокойствие, проанализировал бы ситуацию. Если смотреть со стороны, то видно, что команда не укомплектована до конца, идёт процесс перестройки. Руководство „Спартака“ поступает правильно, нельзя в такой ситуации совершать резкие поступки, которые могут привести к плохим итогам. Качественная игра приходит со временем. Нужно дать время тренерскому штабу, чтобы её поставить», — сказал Габулов в программе «Футбол России».