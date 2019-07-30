Гуренко: не думаю, что у «Локомотива» регресс

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал столичное дерби «Локомотива» и ЦСКА, окончившееся минимальной победой «армейцев» со счётом 1:0.
«Были большие ожидания от этого матча в плане борьбы и скоростей. Голевых моментов было совсем не много, а исход матча в итоге решил очень спорный пенальти. Обычно встречи этих команд получаются более яркими. Хотелось увидеть больше эмоций, больше драйва — всё-таки собрался полный стадион. Не думаю, что у «Локомотива» регресс. У любой команды бывают ямы и удачные моменты. Уверен, «железнодорожники» выкарабкаются. Юрий Павлович Сёмин знает, как преодолевать такие ситуации», — приводят слова Гуренко «Известия».
Напомним, единственный гол в матче забил нападающий «армейцев» Фёдор Чалов, реализовавший на 42-й минуте 11-метровый удар, который был назначен с использованием системы видеоассистента арбитра (VAR).
- 30 июля 2019
-
05:51
-
05:30
-
05:16
-
01:36
-
00:46
-
00:39
-
00:38
-
00:18
-
00:18
- 29 июля 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:29
-
23:27
-
23:26
-
23:19
-
23:14
-
23:05
-
22:55
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
22:14
-
22:11
-
21:55
-
21:53
-
21:35
-
21:32
-
21:20
-
21:19
-
20:55
-
20:48
-
20:44
-
20:23
-
20:13