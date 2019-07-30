Гуренко: не думаю, что у «Локомотива» регресс

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал столичное дерби «Локомотива» и ЦСКА, окончившееся минимальной победой «армейцев» со счётом 1:0.

«Были большие ожидания от этого матча в плане борьбы и скоростей. Голевых моментов было совсем не много, а исход матча в итоге решил очень спорный пенальти. Обычно встречи этих команд получаются более яркими. Хотелось увидеть больше эмоций, больше драйва — всё-таки собрался полный стадион. Не думаю, что у «Локомотива» регресс. У любой команды бывают ямы и удачные моменты. Уверен, «железнодорожники» выкарабкаются. Юрий Павлович Сёмин знает, как преодолевать такие ситуации», — приводят слова Гуренко «Известия».

Напомним, единственный гол в матче забил нападающий «армейцев» Фёдор Чалов, реализовавший на 42-й минуте 11-метровый удар, который был назначен с использованием системы видеоассистента арбитра (VAR).