Бывший главный тренер «Ювентуса», «Милана», «Интера» и сборной Италии Джованни Трапаттони стал прадедушкой, о чём 80-летний специалист сообщил в своём «твиттере».

У внука Трапаттони Риккардо родился сын. Мальчика назвали Давиде.

«Это дни огромной радости. Я стал прадедушкой. Добро пожаловать, Давиде», — написал Трапаттони.

Фото доступно в официальном «твиттере» Трапаттони.

Последним местом работы Трапаттони была сборная Ирландии, которую итальянский специалист тренировал с 2008 по 2013 год и вывел в финальную часть чемпионата Европы-2012, что явилось для ирландцев первым попаданием за последние десять лет на крупное международное соревнование и лишь вторым участием в Евро за всю историю турнира (первый раз — в 1988 году).