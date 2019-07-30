Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании модели

Нападающему «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщает UOL Esporte.



По сведениям UOL Esporte, в ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, обвинившей игрока в изнасиловании.

Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.

Бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по её словам, совершил 15 мая в парижском отеле, находясь в изменённом сознании. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу. Неймар отрицал все обвинения и настаивал, что это шантаж с целью вымогательства денег.

Модель — об изнасиловании: Неймар — наркоман. Он должен сидеть в тюрьме

Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании