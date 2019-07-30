Шуньич: победа над «Уралом» крайне важна, впереди дерби со «Спартаком»

Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал победу команды над «Уралом» и поделился ожиданиями дерби со «Спартаком».

«Победа над «Уралом» крайне важна для нас, ведь впереди очень сложный матч со «Спартаком». Надеюсь, этот результат поможет нам в психологическом плане перед дерби. Это должно придать нам уверенности в дальнейшем», — приводит слова Шуньича «Известия».

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Голы забили Артур Юсупов и Кирилл Панченко. Эта победа стала первой для «Динамо» на обновлённом домашнем стадионе в текущем сезоне РПЛ. Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях со «Спартаком» 3 августа, начало — в 19:00 мск.