Шуньич: победа над «Уралом» крайне важна, впереди дерби со «Спартаком»
Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич прокомментировал победу команды над «Уралом» и поделился ожиданиями дерби со «Спартаком».
«Победа над «Уралом» крайне важна для нас, ведь впереди очень сложный матч со «Спартаком». Надеюсь, этот результат поможет нам в психологическом плане перед дерби. Это должно придать нам уверенности в дальнейшем», — приводит слова Шуньича «Известия».
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Голы забили Артур Юсупов и Кирилл Панченко. Эта победа стала первой для «Динамо» на обновлённом домашнем стадионе в текущем сезоне РПЛ. Следующий матч «Динамо» проведёт в гостях со «Спартаком» 3 августа, начало — в 19:00 мск.
Шуньич: объединены одной общей целью — попасть вместе с «Динамо» в Лигу Европы
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