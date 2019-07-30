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«Арсенал» может продать Мустафи «Монако» за € 30 млн

«Арсенал» может продать Мустафи «Монако» за € 30 млн
Футбол / Англия 0

«Монако» заинтересовался защитником лондонского «Арсенала» Шкодраном Мустафи и обратился к «канонирам» с целью узнать стоимость игрока, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, английский клуб готов отпустить 27-летнего футболиста за € 30 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в текущее трансферное окно лондонцы намерены продать Мустафи, Генриха Мхитаряна и Месута Озила, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и выручить деньги на усиление команды.

Мустафи перешёл в лондонский клуб летом 2016 года из «Валенсии» за сумму около € 40 млн. Всего за «Арсенал» он провёл 115 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его соглашение с «канонирами» действует до лета 2021 года. В составе сборной Германии Мустафи стал чемпионом мира в 2014 году.

«Арсенал» может продать летом Озила, Мустафи и Мхитаряна
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