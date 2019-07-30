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Терентьев: Бердыев повозил четверых, дал пас, открылся и в подкате забил гол

Терентьев: Бердыев повозил четверых, дал пас, открылся и в подкате забил гол
Футбол / РПЛ 0

Крайний защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером «Ростова» и «Рубина» Курбаном Бердыевым, а также добавил, что жизни он совсем не замкнутый человек и талантливый футболист.

«В жизни Бердыев совсем другой человек. Заходит в раздевалку с улыбкой, смеется. На сборах был такой эпизод. Я не знал, что он сильный футболист… В Испании был товарищеский матч: тренеры против администраторов. Бердыев повозил четверых, отдал передачу, открылся и в подкате забил гол. Все в изумлении, за голову схватились. Это сняли на видео. Сейчас покажи — разорвало бы „Инстаграм“. Но насколько я знаю, Бекиич не разрешил выкладывать это в Сеть. Я очень уважаю его, уникальный тренер. Поэтому решил таким маленьким секретом поделиться, надеюсь, ничего страшного. Кстати, после чемпионства он мне позвонил. Я сыграл один матч же, в первом круге против «Ростова»», — приводит слова Терентьева «Фонтанка».

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