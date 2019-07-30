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Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА

Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Журналист Тимур Журавель выложил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Если видео не отображается, его можно посмотреть в «твиттере» Тимура Журавеля.

На видеозаписи запечатлен момент, когда Баринов что-то говорит Чалову, идущему исполнять пенальти. После матча Чалов отказался отвечать на вопрос о содержании слов опорного хавбека «Локо». Впоследствии Баринов признался, что пытался помешать Чалову, сказав: «Промахнись, как всегда».

Напомним, что игра состоялась в воскресенье, 28 июля, и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Чалов на 42-й минуте с пенальти, назначенного после использования системы видеоассистента арбитра (VAR).

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