В Бразилии заблокированы 57 объектов недвижимости Роналдиньо
Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо получил запрет на выезд из своей родной страны. Как сообщает Folha de S.Paulo, у экс-футболиста также были заблокированы 57 объектов недвижимости из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура.
Роналдиньо обязан заплатить € 2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Ранее бразильцу предъявили обвинение в том, что он нанёс урон лесу и почве в процессе строительства.
Роналдиньо объявил об уходе из футбола в январе прошлого года. За свою карьеру он успел поиграть за такие клубы, как «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».
Роналдиньо примет участие в турнире по текболу
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