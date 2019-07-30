Почеттино: «Тоттенхэм» — пример успешной борьбы с богатыми клубами

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что лондонская команда — образец успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете на приобретение футболистов.



«Неправильно говорить, что «Ливерпуль» является примером для остальных и для нас тоже. Наоборот, это мы показываем своим примером, что есть и другой путь быть успешным в борьбе с клубами, которые тратят на порядок больше.



Самое главное, какую культуру и понимание футбола мы привили в команде. Мы делаем намного больше, чем наши конкуренты. Мы показали иной способ конкурировать», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».

«Тоттенхэм» подписал первого игрока за полтора года и сразу же сдал его в аренду