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Почеттино: «Тоттенхэм» — пример успешной борьбы с богатыми клубами

Почеттино: «Тоттенхэм» — пример успешной борьбы с богатыми клубами
Футбол / Англия 0

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что лондонская команда — образец успешной траты денежных средств на трансферном рынке при ограниченном бюджете на приобретение футболистов.

«Неправильно говорить, что «Ливерпуль» является примером для остальных и для нас тоже. Наоборот, это мы показываем своим примером, что есть и другой путь быть успешным в борьбе с клубами, которые тратят на порядок больше.

Самое главное, какую культуру и понимание футбола мы привили в команде. Мы делаем намного больше, чем наши конкуренты. Мы показали иной способ конкурировать», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

В минувшей кампании «Тоттенхэм» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю».

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