Терентьев: каждый матч за «Зенит» особенный — это с детства

Защитник «Зенита» Денис Терентьев, являющийся воспитанником академии санкт-петербургской клуба, признался в любви к своей команде, отметив, что она возникла ещё в детские годы.

«Для меня любая возможность выйти на поле с основной командой «Зенита» – особенный момент. Это идёт с детства. Вон в 500 метрах стадион «Петровский». Мне 7 лет было в 1999 году, и я стоял после матчей, когда играли Герасимец, Игонин, Панов. Мы с отцом и братом выходили в шарфах со стадиона, садились в 31-й троллейбус и ехали домой. Это всё из детства у меня: я безумно уважаю эту команду, каждый выход на поле в футболке «Зенита» – особенное событие. Я здесь родился, это мой клуб. А как дальше будет — время покажет», — приводит слова Терентьева «Фонтанка».