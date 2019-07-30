Сигурдссон: не на что жаловаться, если бы пенальти дали ЦСКА, говорил бы иначе

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился мнением о системе видеоассистента арбитра (VAR), которая применялась в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0). В первом тайме арбитр не назначил пенальти в ворота «железнодорожников», но во второй половине указал на «точку», и форвард «армейцев» Фёдор Чалов забил единственный гол.



«Это был хороший день, мы взяли три очка, как и хотели. Мы хорошо себя показали. Если говорить о ситуации с VAR, то нам дали пробить пенальти, так что тут не на что жаловаться. Иногда это помогает. Но если бы пенальти поставили в наши ворота, я бы, наверное, говорил иначе», — цитируют Сигурдссона «Известия».

В турнирной таблице РПЛ «армейцы» поднялись на 6-е место. В активе подопечных Виктора Гончаренко стало 6 очков.

