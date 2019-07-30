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Роналду: Марсело — очень активный парень, я скучаю по нему

Роналду: Марсело — очень активный парень, я скучаю по нему
Футбол / Испания 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отношениях с бывшим партнёром по мадридскому «Реалу» защитником Марсело.

«Марсело очень счастлив в Мадриде. Мы с ним отлично ладили, когда играли вместе. Мы и сейчас общаемся. Также я много говорю с Каземиро, Пепе, Коэнтрау… В целом у меня со всеми прекрасные отношения. Марсело – очень активный парень, и я скучаю по нему», — приводит слова Роналду Marca.

Роналду и Марсело вместе выступали за «Реал» с 2009 по 2018 год. Бразилец пришёл в «Королевский клуб» на два года раньше португальца и выступает за него до сих пор. В составе «сливочных» игроки стали обладателями четырёх трофеев Лиги чемпионов. Криштиану за это время также успел завоевать четыре «Золотых мяча».

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