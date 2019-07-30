Шейдаев рассказал, как относится к поискам «Динамо» игрока на его позицию
Нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев рассказал, как он относится к тому, что его команда по-прежнему ищет усиление в атакующую линию. Ранее бело-голубые заключили контракт с форвардом Клинтоном Н’Жье из «Марселя». С 25-летним камерунским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на четыре года.
«Отлично, что удалось добиться первой победы, все этому очень рады. Но сейчас нужно усердно тренироваться и готовиться к следующим играм. Что думаю о поисках нового нападающего? Это нормально, в команде должна быть конкуренция», — цитируют Шейдаева «Известия».
«Динамо» после победы над «Уралом», набрав четыре очка, поднялось на седьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
«Динамо» обыграло «Урал», одержав первую победу в сезоне
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