Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон

Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон
Футбол / Испания 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективах в предстоящем сезоне своего бывшего клуба, мадридского «Реала».

«Молодые звёзды всегда хорошо вписываются в большие команды. У «Реала» сейчас великолепный состав, они вложили много денег в усиление и, уверен, проведут отличный сезон. Азар, Йович, Менди… Я знаю, что происходит в команде, потому что оставил там наследие и друзей. Это клуб, с которым я выиграл большую часть своих трофеев, и я на сто процентов уверен, что они проведут отличный сезон.

Что касается «Ювентуса», не буду называть имена игроков, которые подошли бы нам, но я очень доволен нашей командой. Мы отлично усилились, у нас прекрасный тренерский штаб. Если вы зададите этот вопрос Азару, он ответит то же самое», — цитирует Роналду Marca.

Роналду: Марсело — очень активный парень, я скучаю по нему
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент