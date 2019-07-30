Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективах в предстоящем сезоне своего бывшего клуба, мадридского «Реала».



«Молодые звёзды всегда хорошо вписываются в большие команды. У «Реала» сейчас великолепный состав, они вложили много денег в усиление и, уверен, проведут отличный сезон. Азар, Йович, Менди… Я знаю, что происходит в команде, потому что оставил там наследие и друзей. Это клуб, с которым я выиграл большую часть своих трофеев, и я на сто процентов уверен, что они проведут отличный сезон.



Что касается «Ювентуса», не буду называть имена игроков, которые подошли бы нам, но я очень доволен нашей командой. Мы отлично усилились, у нас прекрасный тренерский штаб. Если вы зададите этот вопрос Азару, он ответит то же самое», — цитирует Роналду Marca.

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