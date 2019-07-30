Роналду: беспокоюсь о Неймаре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону».
«Вижу ли я Неймара в «Барсе»? Не знаю. Он великолепный футболист, и мы с ним отлично ладим. Сейчас о нём ходит очень много слухов – «Реал», «Барса», «Юве»… Такова работа прессы, потому что вам нужно продавать свой материал, но я думаю, что он останется в «ПСЖ».
Если Неймар покинет клуб, то наверняка будет искать место, где он будет счастлив, сможет показать свой футбол и не будет травмироваться, что происходит с ним часто в последнее время. Я беспокоюсь о нём, потому что мне нравится наблюдать за его игрой. Вне зависимости от того, где он будет выступать, я желаю ему избегать травм», — цитирует Роналду Marca.
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