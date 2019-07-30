Фаната «МЮ» прервали в прямом эфире, когда он спросил о долге владельца клуба

Легендарный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Пэт Креранд каждую неделю общается в прямом эфире по телефону с болельщиками команды, которые задают различные вопросы. На этот раз один из фанатов задал ведущим программы вопрос: «С 2005 года более 750 миллионов было потрачено на обслуживание долга, который семья Глейзеров наложила на „Манчестер Юнайтед“. Что ты об этом думаешь?».

Когда поклонник манкунианцев заканчивал свой вопрос, один из ведущий программы прервал его: «Том, мы остановим тебя. Спасибо».

Затем Креранд всё же ответил фанату: «Нигде нет футбольного клуба, у которого нет долгов».

В мае 2005 года Малкольм Глейзер достиг соглашения с акционерами Дж. П. Макманусом и Джоном Мэгниером о приобретении их доли в 28,7 % акций «Манчестер Юнайтед», что гарантировало ему контрольный пакет почти в 57 % акций.